Аномальне торнадо помітили на Київщині: що сталося

У Київській області помітили смерч / © pixabay.com

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На Київщині помітили незвичне природне явище — торнадо. Відповідне відео стало вірусним у Мережі. Дописувачі стверджують, що появу торнадо зафільмували у Броварському районі.

Експерти кажуть, що незвичне природнє явище, яке помітили у столичному регіоні, більше нагадує смерч, що мало чим відрізняється від торнадо.

Звідки береться торнадо

Фактично — це атмосферний вихор, який утворюється унаслідок зіткнення двох контрастних повітряних мас — холодної та теплої. Чим більша контрастність повітряних мас, тим більше ризиків для утворення таких атмосферних явищ.

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«Є регіони на планеті, де торнадо відбуваються частіше, наприклад, на півдні США або у інших штатах, над якими пересуваються повітряні маси з океану. Коли вони зустрічаються з контрастними повітряними масами, це сприяє утворенню торнадо, тому вони там більш руйнівні і можуть знести цілі поселення, що подекуди і трапляється. В Україні торнадо та смерчі менш небезпечні. Але природа їх утворення однакова», — розповідає ТСН.ua еколог Олександр Соколенко.

Найчастіше трапляються на півдні України

Він додає, що насправді торнадо та смерчі і раніше були в Україні, але більше ці природні явища фіксуються саме на півдні України. Там, де з одного боку є вплив моря, а з іншого боку, більша сонячна активність.

«Наприклад, коли на півдні стоїть спекотна погода з температурою повітря +40 і раптом відбувається вторгнення арктичного повітря. За таких умов часто формується торнадо, вони можуть виникати над морем або неподалік від берега. В Одеській області вихори можна помітити у червні просто над морем. Звісно, за умови, якщо відбувається вторгнення холодного арктичного повітря. На межі, де розпечена сонцем повітряна маса зустрічається з холодною, можуть формуватися такі природні явища», — зазначає Олександр Соколенко.

Торнадо в Україні ставатиме більше

Експерт вважає, що торнадо — це цілком звичне для України явище. Але підкреслює один нюанс.

«Через кліматичні зміни, які зараз відбуваються в Україні, таких торнадо та смерчів може стати більше. Думаю, що вони можуть стати більш активними та небезпечними. Таке цілком можливо. Щодо торнадо, який помітили на Київщині, то він не надто потужний. Потужним торнадо можна назвати той, що проходив через Флориду, коли він за 15 секунд знищив ціле місто. А торнадо з Київщини — малопотужне явище. Якби хтось з людей опинився у його епіцентрі, то вихор міг би вирвати щось з рук у людини або максимум збити її з ніг, не більше. Хоча зовнішній вигляд вихору, явно збентежив автора відео», — пояснив Олександр Соколенко.

Що сприяє появі торнадо

Експерт зазначає, якщо опубліковане відео було знято саме в останні дні, то за таких природніх умов, які у нас були, торнадо цілком міг виникнути на Київщині.

«За останній тиждень ми мали період надзвичайно теплої погоди. Фактично настало кліматичне літо, а зараз відбувається активне вторгнення холодної повітряної маси — на неділю та понеділок прогнозуються навіть приморозки та різке зниження температури. Саме ці два фактори теоретично могли спричинити появу такого вихору чи торнадо», — зауважує Олександр Соколенко.

Торнадо у квітні — аномалія

Експерт підкреслює, якщо торнадо виник на Київщині саме зараз, то це є нетиповим для таких природніх явищ, оскільки час для їх утворення в Україні — період найбільшої сонячної активності.

«Торнадо можуть утворюватися в Україні у період від червня до серпня. Тобто середина літа, коли найбільша сонячна активність. А зараз фіксація такого явища, на мою думку, може бути ознакою кліматичних змін. А саме аномально теплої погоди, яка фіксувалася в Україні у середині квітня, попри дуже холодний початок місяця та його кінець. Тобто ми бачимо нетипову контрастність, якої немає бути у природі. Гадаю, що вона є наслідком кліматичних змін. Тобто це може бути прив’язано до розбалансування у природі, яке спричинено техногенним впливом людини на природу», — каже експерт.

Стаємо схожі на США

Він додає, що у майбутньому таких природніх явищ ставатиме більше. І погоджується з думкою, що Україна щодо природніх явищ потроху перетворюється на США.

«Ми певною мірою наближаємось до них. Зокрема і по стихійних природніх явищах. До речі, у США такі природні явища ставатимуть більш жорсткішими», — додав він.

Дата публікації 11:03, 27.04.25 Кількість переглядів 13 На Київщині вирував торнадо