- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 95
- Час на прочитання
- 1 хв
Київ і низку областей охопила повітряна тривога: що кажуть Повітряні сили
Пройдіть до найближчого укриття.
У Києві і низці областей у понеділок, 28 квітня, у 14:04 оголошена повітряна тривога.
Повітряні сили України попереджають про загрозу балістики.
«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу!» — йдеться у повідомленні ПС.
Нагадаємо, у Києві збільшилася кількість жертв після масованої атаки Росії 24 квітня. Від отриманих опіків у лікарні помер 45-річний чоловік. Таким чином, внаслідок обстрілу загинули 13 людей, ще 63 отримали поранення різного ступеня тяжкості.