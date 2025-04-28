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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
95
Час на прочитання
1 хв

Київ і низку областей охопила повітряна тривога: що кажуть Повітряні сили

Пройдіть до найближчого укриття.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У Києві і низці областей у понеділок, 28 квітня, у 14:04 оголошена повітряна тривога.

Повітряні сили України попереджають про загрозу балістики.

«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу!» — йдеться у повідомленні ПС.

Нагадаємо, у Києві збільшилася кількість жертв після масованої атаки Росії 24 квітня. Від отриманих опіків у лікарні помер 45-річний чоловік. Таким чином, внаслідок обстрілу загинули 13 людей, ще 63 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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