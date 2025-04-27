В Киеве упавшую с электросамоката женщину оштрафовали: в чем причина

Электросамокаты

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В Киеве женщина не справилась с управлением электросамокатом и упала посреди дороги. К счастью, она обошлась без травм, но несчастное происшествие закончилось для нее штрафом.

Видео этого случая опубликовал на своей Facebook-странице первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

«Находившиеся рядом патрульные подошли, чтобы убедиться, не нужна ли ей помощь, и обнаружили у нее явные признаки алкогольного опьянения», — сообщил он.

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За управление транспортным средством в состоянии опьянения водительницу оштрафовали на 17 000 грн. Также она была лишена права управлять транспортными средствами сроком на год.

По словам патрульных, киевлянка призналась, что употребляла алкоголь, но была удивлена, что управлять электросамокатом в таком состоянии запрещено.

«Для тех, кто тоже не знает: это запрещено. Неважно, управляете ли вы автомобилем, электросамокатом, мотоциклом или велосипедом — в состоянии опьянения вождение запрещено законом. Такие действия подразумевают ответственность и могут стать причиной очень опасных последствий», — отметил Алексей Белошицкий.

Дата публикации 21:31, 27.04.25 Количество просмотров 18 В Киеве женщина упала с электросамоката и получила штраф

Напомним, в Киевской области будут судить 63-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве своего новорожденного внука, которому исполнилась только неделя.