Аномальное торнадо заметили на Киевщине: что произошло

В Киевской области заметили смерч / © pixabay.com

Реклама

В Киевской области заметили необычное природное явление — торнадо. Соответствующее видео стало вирусным в Сети. Корреспонденты утверждают, что появление торнадо было снято в Броварском районе.

Эксперты говорят, что необычное природное явление, заметившееся в столичном регионе, больше напоминает смерч, мало чем отличающийся от торнадо.

Откуда берется торнадо

Фактически это атмосферный вихрь, который образуется в результате столкновения двух контрастных воздушных масс — холодной и теплой. Чем больше контрастность воздушных масс, тем больше рисков для образования таких атмосферных явлений.

Реклама

Есть регионы на планете, где торнадо происходят чаще, например, на юге США или в других штатах, над которыми передвигаются воздушные массы из океана. Когда они встречаются с контрастными воздушными массами, это способствует образованию торнадо, поэтому они там более разрушительны и могут снести целые поселения, которые иногда встречаются. В Украине торнадо и смерчи менее опасны. Но природа их образования одинакова», — рассказывает ТСН.ua эколог Александр Соколенко.

Чаще встречаются на юге Украины

Он добавляет, что на самом деле торнадо и смерчи и раньше были в Украине, но больше эти явления фиксируются именно на юге Украины. Там, где с одной стороны есть влияние моря, а с другой стороны, больше солнечная активность.

«Например, когда на юге стоит знойная погода с температурой воздуха +40 и вдруг происходит вторжение арктического воздуха. В таких условиях часто формируется торнадо, они могут возникать над морем или недалеко от берега. В Одесской области вихри можно заметить в июне прямо над морем. Конечно, при условии, что происходит вторжение холодного арктического воздуха. На грани, где раскаленная солнцем воздушная масса встречается с холодной, могут формироваться такие природные явления», — отмечает Александр Соколенко.

Торнадо в Украине будет больше

Эксперт считает, что торнадо — это вполне привычное для Украины явление. Но подчеркивает один аспект.

«Из-за климатических изменений, которые сейчас происходят в Украине, таких торнадо и смерчей может стать больше. Думаю, они могут стать более активными и опасными. Такое вполне возможно. Что касается торнадо, которое заметили в Киевской области, то он не слишком мощный. Мощным торнадо можно назвать проходящий через Флориду, когда он за 15 секунд уничтожил целый город. А торнадо из Киевщины — маломощное явление. Если бы кто-нибудь из людей оказался в его эпицентре, то вихрь мог бы вырвать что-то из рук у человека или максимум сбить его с ног, не больше. Хотя внешний вид вихря, явно смутил автора видео», — объяснил Александр Соколенко.

Что способствует появлению торнадо

Эксперт отмечает, если опубликованное видео было снято именно в последние дни, то при таких природных условиях, которые у нас были, торнадо вполне могло возникнуть на Киевщине.

«За последнюю неделю у нас был период чрезвычайно теплой погоды. Фактически наступило климатическое лето, а сейчас происходит активное вторжение холодной воздушной массы — на воскресенье и понедельник прогнозируются даже заморозки и резкое понижение температуры. Именно эти два фактора теоретически могли повлечь за собой появление такого вихря или торнадо», — отмечает Александр Соколенко.

Торнадо в апреле — аномалия

Эксперт подчеркивает, если торнадо возник на Киевщине именно сейчас, то это нетипично для таких природных явлений, поскольку время для их образования в Украине — период наибольшей солнечной активности.

«Торнадо могут образовываться в Украине в период с июня по август. То есть середина лета, когда самая большая солнечная активность. А сейчас фиксация такого явления, на мой взгляд, может быть признаком климатических изменений. А именно аномально теплой погоды, которая фиксировалась в Украине в середине апреля, несмотря на очень холодное начало месяца и его конец. То есть мы видим нетипичную контрастность, которой не должно быть в природе. Думаю, что она есть следствие климатических изменений. То есть это может быть привязано к разбалансированию в природе, вызванному техногенным влиянием человека на природу», — говорит эксперт.

Становимся похожи на США

Он добавляет, что в будущем таких природных явлений будет больше. И соглашается с мнением, что Украина по природным явлениям понемногу превращается в США.

«Мы в некоторой степени приближаемся к ним. В том числе и по стихийным природным явлениям. Кстати, в США такие природные явления будут ужесточаться», — добавил он.

Дата публикации 11:03, 27.04.25 Количество просмотров 13 В Киевской области бушевал торнадо