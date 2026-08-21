В Киеве мужчину затащили в бус на глазах у шведских журналистов: что говорят в полиции (видео)

Полиция прокомментировала задержание мужчины в Киеве, которое попало в репортаж шведских журналистов / © Полиция Киева

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Полиция Киева прокомментировала задержание 36-летнего мужчины в центре столицы, которое попало в репортаж зарубежного СМИ. Правоохранители также обнародовали видео с нагрудных камер полицейских.

Об этом сообщила полиция Киева.

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Отмечается, что в центре Киева сотрудники Печерского управления полиции совместно с представителями Печерского районного ТЦК и СП проводили мероприятия по оповещению населения и проверяли документы у военнообязанных.

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«В результате правоохранители задержали 36-летнего мужчину, который, как выяснилось, находился в розыске за уклонение от военной службы», — говорится в сообщении.

Как сообщают правоохранители, мужчина пытался скрыться во время проверки документов. Его задержали, после чего доставили в Печерский районный центр временного содержания и изоляции.

В отношении мужчины также был составлен административный протокол по статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Дата публикации 13:03, 21.08.26 Количество просмотров 29 Задержание мужчины в Киеве сняли шведские журналисты: полиция обнародовала видео с бодикамер

Напомним, что задержание мужчины в Киеве зафиксировала съёмочная группа шведского общественного вещателя SVT Nyheter. Инцидент произошёл неподалеку от журналистов, когда корреспондент готовился к прямому эфиру.

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