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- Киев
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В Киеве мужчину затащили в бус на глазах у шведских журналистов: что говорят в полиции (видео)
Задержание мужчины в центре столицы попало в репортаж иностранного СМИ. Полиция раскрыла подробности инцидента.
Полиция Киева прокомментировала задержание 36-летнего мужчины в центре столицы, которое попало в репортаж зарубежного СМИ. Правоохранители также обнародовали видео с нагрудных камер полицейских.
Об этом сообщила полиция Киева.
Отмечается, что в центре Киева сотрудники Печерского управления полиции совместно с представителями Печерского районного ТЦК и СП проводили мероприятия по оповещению населения и проверяли документы у военнообязанных.
«В результате правоохранители задержали 36-летнего мужчину, который, как выяснилось, находился в розыске за уклонение от военной службы», — говорится в сообщении.
Как сообщают правоохранители, мужчина пытался скрыться во время проверки документов. Его задержали, после чего доставили в Печерский районный центр временного содержания и изоляции.
В отношении мужчины также был составлен административный протокол по статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Напомним, что задержание мужчины в Киеве зафиксировала съёмочная группа шведского общественного вещателя SVT Nyheter. Инцидент произошёл неподалеку от журналистов, когда корреспондент готовился к прямому эфиру.