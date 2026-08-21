В Києві чоловіка затягнули до буса на очах у шведських журналістів: що кажуть у поліції (відео)

Поліція прокоментувала затримання чоловіка у Києві, яке потрапило до репортажу шведських журналістів / © Поліція Києва

Реклама

Поліція Києва прокоментувала затримання 36-річного чоловіка у центрі столиці, яке потрапило до репортажу іноземного медіа. Правоохоронці також оприлюднили відео з нагрудних камер поліцейських.

Про це повідомила поліція Києва.

Реклама

Зазначається, що у центрі Києва співробітники Печерського управління поліції разом із представниками Печерського районного ТЦК та СП проводили заходи з оповіщення населення та перевіряли документи у військовозобов’язаних.

Реклама

«Відтак, правоохоронці зупинили 36-річного чоловіка, який, як з’ясувалося, перебував у розшуку за ухилення від військової служби», — йдеться в повідомленні.

Як повідомляють правоохоронці, чоловік намагався втекти під час перевірки документів. Його затримали, після чого доправили до Печерського районного ТЦК та СП.

На чоловіка також склали адміністративний протокол за статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Дата публікації 13:03, 21.08.26 Кількість переглядів 26 Затримання чоловіка у Києві зняли шведські журналісти: поліція оприлюднила відео з бодікамер

Нагадаємо, затримання чоловіка у Києві зафіксувала знімальна група шведського суспільного мовника SVT Nyheter. Інцидент стався неподалік від журналістів, коли кореспондент готувався до прямого ефіру.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів