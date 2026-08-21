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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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1207
Час на прочитання
1 хв

В Києві чоловіка затягнули до буса на очах у шведських журналістів: що кажуть у поліції (відео)

Затриманням чоловіка у центрі столиці потрапило до репортажу іноземного медіа. Поліція розкрила подробиці інциденту.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Поліція прокоментувала затримання чоловіка у Києві, яке потрапило до репортажу шведських журналістів

Поліція прокоментувала затримання чоловіка у Києві, яке потрапило до репортажу шведських журналістів / © Поліція Києва

Поліція Києва прокоментувала затримання 36-річного чоловіка у центрі столиці, яке потрапило до репортажу іноземного медіа. Правоохоронці також оприлюднили відео з нагрудних камер поліцейських.

Про це повідомила поліція Києва.

Зазначається, що у центрі Києва співробітники Печерського управління поліції разом із представниками Печерського районного ТЦК та СП проводили заходи з оповіщення населення та перевіряли документи у військовозобов’язаних.

«Відтак, правоохоронці зупинили 36-річного чоловіка, який, як з’ясувалося, перебував у розшуку за ухилення від військової служби», — йдеться в повідомленні.

Як повідомляють правоохоронці, чоловік намагався втекти під час перевірки документів. Його затримали, після чого доправили до Печерського районного ТЦК та СП.

На чоловіка також склали адміністративний протокол за статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, затримання чоловіка у Києві зафіксувала знімальна група шведського суспільного мовника SVT Nyheter. Інцидент стався неподалік від журналістів, коли кореспондент готувався до прямого ефіру.

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