В двух районах Киева резко упали цены на аренду жилья: в чем причина

Аренда жилья / © iStock

За последний год, с февраля 2025 года, в двух районах Киева — Днепровском и Дарницком — резко снизилась стоимость аренды жилья. Это стало следствием проблем с электричеством и отоплением, особенно после уничтожения российскими террористами Дарницкой ТЭЦ.

Об этом пишет «Экономическая правда».

По данным агрегатора недвижимости Dim.ria, с сентября 2025 года в Днепровском районе, где больше всего домов осталось без централизованного отопления, стоимость аренды однокомнатной квартиры снизилась на 25%. Следом идут Дарницкий район, где расположены остальные проблемные дома, и Соломенский районы, который, очевидно, имеет наибольшие риски безопасности в столице.

В Днепровском районе самое плотное скопление домов без отопления — в микрорайонах Березняки, Соцгород и Дарница.

Двухкомнатные квартиры в Березняках просели на 34% от сентябрьской цены, в Старой Дарнице — на 21%, в Никольской Слободке — на 32%, однокомнатные в Соцгороде — на 18%.

В то же время квартиры с автономным отоплением стоят в среднем на 7% дороже. В домах, построенных после 2005 года и выше 18 этажей, надбавка достигает 9%, поскольку в таких домах центральное отопление подается на верхние этажи насосами. Нет электричества — нет тепла, даже если ТЭЦ работает.

Изменения в спросе

Ранее аналитики платформы OLX отметили, что интерес к аренде жилья на левом берегу Киева снизился в годовом измерении.

Самое ощутимое падение зафиксировали:

в Дарницком районе — на 23%;

в Деснянском районе — на 34%;

в Днепровском районе — на 9%.

В то же время аналитики отмечают, что с начала 2026 года, по сравнению с концом 2025-го, спрос демонстрирует умеренное восстановление — рост составляет около 3-5%.

Напомним, в Верховной Раде обсуждают законодательные изменения для рынка аренды жилья и риелторских услуг. Законодатели считают, что этот рынок находится в «глубокой тени»: по данным Государственной налоговой службы Украины, в 2024 году официально доходы от аренды задекларировали лишь около 900 человек.