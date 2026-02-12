У двох районах Києва різко впали ціни на оренду житла: у чому причина

Оренда житла / © iStock

За останній рік, від лютого 2025 року, у двох районах Києва — Дніпровському та Дарницькому — різко знизилася вартість оренди житла. Це стало наслідком проблем із електрикою та опаленням, особливо після знищення російськими терористами Дарницької ТЕЦ.

Про це пише «Економічна правда».

За даними агрегатора нерухомості Dim.ria, від вересня 2025 року у Дніпровському районі, де найбільше будинків залишилося без централізованого опалення, вартість оренди однокімнатної квартири знизилася на 25%. Слідом ідуть Дарницький район, де розташована решта проблемних будинків, та Солом’янський райони, який, вочевидь, має найбільші безпекові ризики в столиці.

У Дніпровському районі найщільніше скупчення будинків без опалення — у мікрорайонах Березняки, Соцмісто та Дарниця.

Двокімнатні квартири у Березняках просіли на 34% від вересневої ціни, у Старій Дарниці — на 21%, у Микільській Слобідці — на 32%, однокімнатні в Соцмісті — на 18%.

Водночас квартири з автономним опаленням коштують у середньому на 7% дорожче. У будинках, зведених після 2005 року і вищих за 18 поверхів, надбавка сягає 9%, оскільки у таких будинках центральне опалення подається на верхні поверхи насосами. Немає електрики — немає тепла, навіть якщо ТЕЦ працює.

Зміни у попиті

Рпніше аналітики платформи OLX зазначили, що інтерес до винаймання житла на лівому березі Києва знизився у річному вимірі.

Найвідчутніше падіння зафіксували:

у Дарницькому районі — на 23%;

у Деснянському районі — на 34%;

у Дніпровському районі — на 9%.

Водночас аналітики зазначають, що від початку 2026 року, порівняно з кінцем 2025-го, попит демонструє помірне відновлення — зростання становить близько 3–5%.

Нагадаємо, у Верховній Раді обговорюють законодавчі зміни для ринку оренди житла та рієлторських послуг. Законодавці вважають, що цей ринок перебуває у «глибокій тіні»: за даними Державної податкової служби України, 2024 року офіційно доходи від оренди задекларували лише близько 900 осіб.