Синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве 3 июня / © УНИАН

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В среду, 3 июня, в Киеве и Киевской области ожидается облачная погода с дождями и ощутимым временным похолоданием.

Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, в столице будет облачно.

«Есть вероятность небольшого дождя, ожидается порывистый юго-восточный ветер и кратковременное — на один день! — снижение температуры воздуха до +17, +18 градусов», — предупреждает Диденко и советует одеваться теплее.

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По данным Украинского гидрометцентра в столице и области 3 июня будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. Ветер будет юго-восточный и будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +16…+21 градуса тепла. В Киеве ночью температура воздуха составит от +11 до +13, днем — от +16 до +18 градусов выше нуля.

Как сообщают на погодном портале Sinoptik, в столице 3 июня солнце будет редко появляться из-за облаков. В течение всего дня ожидается дождь.

Температура воздуха составит от +14 градусов тепла ночью до +15 градусов тепла днем.

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Погода в Киеве 3 июня

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 3 июня.

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