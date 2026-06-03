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Одевайтесь теплее: Киев накрывает двойной удар непогоды и новое резкое похолодание — подробный прогноз
Киев оказался в зоне влияния прохладного атмосферного фронта, который временно снизит температуру воздуха в городе до +16…+18 градусов.
В среду, 3 июня, в Киеве и Киевской области ожидается облачная погода с дождями и ощутимым временным похолоданием.
Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, в столице будет облачно.
«Есть вероятность небольшого дождя, ожидается порывистый юго-восточный ветер и кратковременное — на один день! — снижение температуры воздуха до +17, +18 градусов», — предупреждает Диденко и советует одеваться теплее.
По данным Украинского гидрометцентра в столице и области 3 июня будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. Ветер будет юго-восточный и будет дуть со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +16…+21 градуса тепла. В Киеве ночью температура воздуха составит от +11 до +13, днем — от +16 до +18 градусов выше нуля.
Как сообщают на погодном портале Sinoptik, в столице 3 июня солнце будет редко появляться из-за облаков. В течение всего дня ожидается дождь.
Температура воздуха составит от +14 градусов тепла ночью до +15 градусов тепла днем.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 3 июня.
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