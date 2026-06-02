Число жертв атаки на Киев возросло: в больнице скончался раненый

Атака на Киев / © Управление ГСЧС Киева

Реклама

В Киеве возросло число погибших в результате массированной российской атаки 2 июня. В больнице скончался еще один пострадавший.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

По его словам, по состоянию на вечер количество жертв удара РФ по Киеву увеличилось до семи человек.

Реклама

«Еще один раненый скончался в больнице», — отметил Кличко.

Пока известно о 90 пострадавших в результате массированной атаки на столицу. В стационарах остаются 52 раненых, среди них двое детей.

Последствия атаки РФ на Киев 2 июня

Ранее сообщалось о шести погибших в результате массированной атаки на Киев. Спасательные и аварийные службы на протяжении суток работали на местах ушибов.

Напомним, в ночь на 2 июня Россия совершила комбинированную атаку на Киев с применением ракет и ударных дронов. В столице зафиксированы разрушение жилых домов, пожар и повреждение гражданской инфраструктуры.

Реклама

Новости партнеров