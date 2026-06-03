Синоптики розповіли, якою буде погода у Києві 3 червня / © УНІАН

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У середу, 3 червня, у Києві та Київській області очікується хмарна погода з дощами та відчутним тимчасовим похолоданням.

Як прогнозує синоптикиня Наталка Діденко, у столиці буде хмарно.

«Є ймовірність невеликого дощу, очікується рвучкий південно-східний вітер та короткочасне — на один день! — зниження температури повітря до +17, +18 градусів», — попереджає Діденко та радить одягатися тепліше.

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За даними Українського гідрометцентру у столиці та області 3 червня буде хмарно із проясненнями, подекуди пройдуть дощі. Вітер буде південно-східний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +16…+21 градусу тепла. У Києві вночі температура повітря становитиме від +11 до +13, вдень — від +16 до +18 градусів вище нуля.

Як повідомляють на погодному порталі Sinoptik, у столиці 3 червня сонце буде рідко з’являтися з-за хмар. Протягом усього дня очікується дощ.

Температура повітря становитиме від +14 градусів тепла вночі до +15 градусів тепла вдень.

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Погода у Києві 3 червня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 3 червня.

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