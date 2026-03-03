На левый берег Киева возвращаются трамваи и троллейбусы: график восстановления

Трамвай / © Киевпастранс

В Киеве начался поэтапный запуск наземного электротранспорта по левобережью и межбереговым маршрутам. Это стало возможным из-за стабилизации ситуации в энергосистеме города.

Об этом сообщает КГГА в Telegram.

Что заработало уже сегодня

С сегодняшнего дня, 3 марта, «Киевпасстранс» частично возобновил движение по ключевым направлениям. На линии выведены следующие маршруты:

Трамваи: №4, 5, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 35.

Троллейбусы: № 29, 30, 31, 37 (курсирует с переменами), 43, 47, 50, 50-К.

Пока на этих направлениях продолжают работать дублирующие автобусы, чтобы обеспечить стабильную перевозку пассажиров в переходный период.

Планы на 4 марта

По сообщению КГГА, уже завтра электротранспорт левого берега должен выйти на полную плановую мощность.

«С 4 марта, при отсутствии новых повреждений энергетической инфраструктуры, движение будет осуществляться в обычном режиме. Дублирующие автобусы будут упразднены», — отметили в ведомстве.

Пассажиров просят учитывать эти изменения при планировании поездок и следить за дальнейшими обновлениями в случае изменения ситуации в безопасности.

Напомним, в середине января из-за нехватки электроэнергии на правом берегу Киева трамваи и троллейбусы временно заменили автобусами. В то же время на левом берегу уже действовали введенные ранее дублирующие маршруты. В КГГА сообщали, что электротранспорт будет постепенно возвращаться к обычной работе после стабилизации энергосистемы.

На правом берегу столицы десятки троллейбусных и трамвайных маршрутов начали восстанавливать движение от 26 февраля.