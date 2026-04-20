"Меня не спасайте": во время теракта в Киеве раненый мальчик просил полицию помочь отцу (видео)

Во время стрельбы в Киеве, произошедшей 18 апреля, раненый мальчик просил полицейских не спасать его, а оказать помощь отцу.

Об этом проявлении детского мужества сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, обнародовав видео с боди-камер патрульных.

Сообщается, что когда экипаж патрульной полиции, который прибыл на вызов о стрельбе, он обнаружил на месте происшествия трех раненых людей: мужчину, женщину и ребенка. Все они получили огнестрельные ранения и нуждались в неотложной медицинской помощи. Рядом также находился еще один ребенок, ставший свидетелем происшествия.

Несмотря на физическую боль и угрозу своей жизни, мальчик настаивал на том, чтобы патрульные сначала спасали его отца.

«Меня не спасайте, помогите отцу», — говорит мальчик патрульным.

На что полицейские ответили: «Тихо, подожди, сейчас». Но потом сбежали с места событий, когда услышали выстрелы снова.

В свою очередь Руслан Кравченко заявил: «Это проявление невероятного мужества ребенка».

Теракт в Киеве — что известно

Напомним, 18 апреля в Голосеевском районе Киева произошло нападение с захватом заложников, в результате которого погибли семь человек, а еще 14 получили ранения. Злоумышленник, открывший хаотичный огонь по прохожим, был ликвидирован во время штурма.

После стрельбы на улице нападавший забаррикадировался в помещении супермаркета, захватив людей. Правоохранители пытались урегулировать ситуацию путем продолжавшихся 40 минут переговоров. Однако после того, как мужчина убил одного из заложников, спецназовцы начали штурм, в результате которого стрелок был убит.

Мотивы нападавшего остаются неизвестными, поскольку он не выдвигал никаких требований. Из-за инцидента в МВД начали проверку. Министр внутренних дел Игорь Клименко приказал главе Нацполиции Ивану Выговскому провести служебное расследование действий силовиков во время теракта. Все собранные материалы будут переданы в Государственное бюро расследований для правовой оценки.

Впоследствии стало известно, что на период проверки и проведения служебного расследования сотрудники полиции, обвиняемые в бегстве во время теракта в Киеве, были отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Между тем сосед киевского стрелка вспомнил встречу с ним. Мужчина рассказал о визите в дом террориста, который убил семь человек в столице.

К слову, одной из жертв теракта в Киеве стал музыкант группы «Друге Сонце» Игорь Савченко.