После теракта в Киеве 12-летний мальчик впервые увидел маму: детали из больницы (фото)

Фото Департамент здравоохранения города Киева

В столице врачи организовали видеосвязь между 12-летним мальчиком, пострадавшим в результате теракта в Киеве, и его мамой. Это стало важным этапом в процессе восстановления ребенка после пережитого.

Как сообщили в Департаменте здравоохранения КГГА, в столичных больницах находятся семь пострадавших.

Четверо из пострадавших находятся в отделениях реанимации под постоянным наблюдением медиков, еще двое проходят лечение в отделении политравмы.

После теракта в столице семь человек остаются в больницах. Ребенку провели важную онлайн-встречу с мамой для поддержки

Состояние раненого мальчика — что известно

Мальчика уже перевели в профильное отделение, его состояние врачи оценивают как стабильное. По решению медиков для психологической поддержки ребенку организовали онлайн-встречу с мамой.

По словам директора департамента Татьяны Мостепан, такой контакт имеет большое значение не только с медицинской, но и с эмоциональной точки зрения.

«Возможность увидеть своего ребенка после пережитого и убедиться, что с ним все хорошо, дает семье силы держаться», — отметила она.

В городской власти отмечают, что все пострадавшие получают необходимую помощь, а врачи работают в усиленном режиме и постоянно контролируют состояние пациентов.

Теракт в Киеве — детали и последствия

Напомним, одной из жертв теракта в Киеве стал музыкант группы «Второе Солнце» Игорь Савченко. Он погиб в Голосеевском районе Киева во время стрельбы, произошедшей 18 апреля.

Тогда нападающий хаотично расстреливал прохожих, а затем захватил заложников в супермаркете. Правоохранители 40 минут вели с ним переговоры, но когда тот убил одного из заложников, начали штурм и ликвидировали нападающего.

Ранее глава МВД Игорь Клименко раскритиковал действия правоохранителей, сбежавших во время стрельбы в Киеве. Он считает, что подобное поведение полицейских — это позор для всей системы.

Тем временем сосед киевского стрелка припомнил встречу с ним. Мужчина рассказал о визите в дом террориста, убившего шесть человек в столице.