После теракта в Киеве 12-летний мальчик впервые увидел маму: детали из больницы (фото)
12-летнему мальчику, раненному во время стрельбы в Киеве, организовали видеосвязь с мамой.
В столице врачи организовали видеосвязь между 12-летним мальчиком, пострадавшим в результате теракта в Киеве, и его мамой. Это стало важным этапом в процессе восстановления ребенка после пережитого.
Как сообщили в Департаменте здравоохранения КГГА, в столичных больницах находятся семь пострадавших.
Четверо из пострадавших находятся в отделениях реанимации под постоянным наблюдением медиков, еще двое проходят лечение в отделении политравмы.
Состояние раненого мальчика — что известно
Мальчика уже перевели в профильное отделение, его состояние врачи оценивают как стабильное. По решению медиков для психологической поддержки ребенку организовали онлайн-встречу с мамой.
По словам директора департамента Татьяны Мостепан, такой контакт имеет большое значение не только с медицинской, но и с эмоциональной точки зрения.
«Возможность увидеть своего ребенка после пережитого и убедиться, что с ним все хорошо, дает семье силы держаться», — отметила она.
В городской власти отмечают, что все пострадавшие получают необходимую помощь, а врачи работают в усиленном режиме и постоянно контролируют состояние пациентов.
Теракт в Киеве — детали и последствия
Напомним, одной из жертв теракта в Киеве стал музыкант группы «Второе Солнце» Игорь Савченко. Он погиб в Голосеевском районе Киева во время стрельбы, произошедшей 18 апреля.
Тогда нападающий хаотично расстреливал прохожих, а затем захватил заложников в супермаркете. Правоохранители 40 минут вели с ним переговоры, но когда тот убил одного из заложников, начали штурм и ликвидировали нападающего.
Ранее глава МВД Игорь Клименко раскритиковал действия правоохранителей, сбежавших во время стрельбы в Киеве. Он считает, что подобное поведение полицейских — это позор для всей системы.
Тем временем сосед киевского стрелка припомнил встречу с ним. Мужчина рассказал о визите в дом террориста, убившего шесть человек в столице.