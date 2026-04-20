Пьяный с пистолетом в людном месте: полиция задержала хулигана в Киеве / © Патрульная полиция Киева

В Киеве после трагедии в Голосеевском районе, где злоумышленник застрелил 7 человек, патрульные задержали мужчину, который ходил по улице с пистолетом.

Об этом сообщает Патрульная полиция столицы.

О хулиганстве в Святошинском районе столицы сообщили местные жители. Очевидцы рассказали о подозрительном мужчине, который пьяный разгуливает по улице с пистолетом в руках.

Патрульные обнаружили мужчину, похожего на описание и задержали его. Злоумышленнику провели поверхностную проверку и обнаружили «предмет, похожий на оружие».

Далее на место инспекторы вызвали следственно-оперативную группу, которая будет выяснять все обстоятельства происшествия.

Стрельба в Киеве

Напомним, 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям прямо посреди улицы и в супермаркете.

Злоумышленник был ликвидирован во время штурма.

По предварительным данным, имя подозреваемого — Дмитрий Васильченков. Сообщается, что он родился 21 апреля 1968 г. в Москве.

Между тем по Сети распространяется видео, на котором виден побег копов с места стрельбы.

Впоследствии стало известно, что на период проверки и проведения служебного расследования сотрудников полиции, обвиняемых в бегстве во время теракта в Киеве, отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Впоследствии глава Нацполиции и глава патрульных объяснили, почему патрульные покинули место стрельбы и ребенка.

