Киевские ученые-пенсионерки стали звездами Сети: в чем секрет их долголетия

Киевские ученые / © andrewrostov.livejournal.com

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В Киеве две пожилые женщины-ученые стали популярными в интернете. Они поделились историей своей дружбы, рассказали о работе и пенсиях, чем приятно поразили украинцев.

Об этом женщины рассказали в интервью блоггере Ангелине Пичик.

Героинями видео стали 87-летняя Лидия, являющаяся кандидатом химических наук и продолжающая работать в Институте органической химии, и ее 90-летняя подруга — кандидат биологических наук и бывшая преподавательница. Обе женщины сообщили, что получают пенсию в размере около 16 тысяч гривен.

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Лидия, переехавшая в Киев в шестилетнем возрасте, отметила, что удовлетворена своим финансовым положением, однако размышляет о завершении трудовой деятельности.

«Мы пенсионеры. Моей пенсии мне хватает. А я еще работаю. Пока работаю. Может, уже достаточно», — прокомментировала она.

Подруги, детство одной из которых прошло в Кременчуге, рассказали, что их дружба длится более полувека.

«Мы дружим 56 лет», — поделились женщины.

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По их словам они познакомились в театре, после чего начали общаться и поддерживать близкие отношения.

Пользователи социальных сетей в комментариях отметили профессиональные достижения ученых, а также их жизненную энергию и прочную связь. Многие зрители назвали историю подруг примером активного долголетия.

Напомним, в Бразилии семья 32-летней психологи обвиняет систему на основе искусственного интеллекта в ее смерти. Женщина почти пять дней ждала места в реанимации, а обстоятельства трагедии теперь расследуют.

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