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Киевские ученые-пенсионерки стали звездами Сети: в чем секрет их долголетия
Киевские ученые рассказали о своей жизни и пенсиях. Героини видео — 87-летняя кандидат химических наук и 90-летняя кандидат биологических наук — поделились секретами многолетней дружбы и опытом активного долголетия.
В Киеве две пожилые женщины-ученые стали популярными в интернете. Они поделились историей своей дружбы, рассказали о работе и пенсиях, чем приятно поразили украинцев.
Об этом женщины рассказали в интервью блоггере Ангелине Пичик.
Героинями видео стали 87-летняя Лидия, являющаяся кандидатом химических наук и продолжающая работать в Институте органической химии, и ее 90-летняя подруга — кандидат биологических наук и бывшая преподавательница. Обе женщины сообщили, что получают пенсию в размере около 16 тысяч гривен.
Лидия, переехавшая в Киев в шестилетнем возрасте, отметила, что удовлетворена своим финансовым положением, однако размышляет о завершении трудовой деятельности.
«Мы пенсионеры. Моей пенсии мне хватает. А я еще работаю. Пока работаю. Может, уже достаточно», — прокомментировала она.
Подруги, детство одной из которых прошло в Кременчуге, рассказали, что их дружба длится более полувека.
«Мы дружим 56 лет», — поделились женщины.
По их словам они познакомились в театре, после чего начали общаться и поддерживать близкие отношения.
Пользователи социальных сетей в комментариях отметили профессиональные достижения ученых, а также их жизненную энергию и прочную связь. Многие зрители назвали историю подруг примером активного долголетия.
Напомним, в Бразилии семья 32-летней психологи обвиняет систему на основе искусственного интеллекта в ее смерти. Женщина почти пять дней ждала места в реанимации, а обстоятельства трагедии теперь расследуют.