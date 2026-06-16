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- Киев
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На Киев надвигается опасность: к чему готовиться
В Киеве и области объявлен первый уровень опасности.
На Киев и область 16 июня надвигается опасная погода. Регион накроют грозы, град и сильные порывы ветра.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Синоптики предупредили жителей Киева и области об опасных метеорологических явлениях. В течение ближайшего часа и до конца суток ожидаются гроза, град и шквалы 15-20 м/с.
Из-за надвигающейся непогоды объявлен первый уровень опасности, желтый.
Такая погода может осложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движение авто.
Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что 16 июня в Киеве и области ожидается облачная погода, днем пройдут дожди, местами с грозами. Температура воздуха будет днем колебаться от +17 до +22 градусов, а ветер будет западным с порывами 7-12 м/с.