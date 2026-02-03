Киево-Печерская лавра закрылась: какова причина

Лавра / © УНИАН

Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" из-за резкого снижения температуры воздуха и ухудшения погодных условий временно прекратил прием посетителей.

Об этом сообщила администрация Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» в Facebook.

В заповеднике отметили, что решение о временном закрытии принято из соображений безопасности. «Из-за ухудшения погоды и критического снижения температуры с сегодняшнего дня заповедник временно закрывается для посещения», — говорится в сообщении.

Администрация объяснила, что этот шаг направлен прежде всего на сохранение объектов культурного наследия, а также на защиту здоровья посетителей и работников. «Это необходимое решение, направленное на защиту объектов культурного наследия, а также здоровья наших гостей и работников», — отметили в заповеднике.

В то же время в сообщении подчеркивается, что прекращение приема посетителей не означает полной остановки деятельности учреждения. «Как только на улице потеплеет, мы вернемся к привычному режиму. А пока ждем хорошей погоды, работа в Лавре не останавливается», — отметили в администрации.

В заповеднике также выразили благодарность работникам, которые обеспечивают его функционирование в условиях морозов. «Спасибо каждому, кто сейчас на посту: энергетикам и коммунальщикам, всем сотрудникам, которые несмотря на морозы обеспечивают жизнедеятельность заповедника», — говорится в сообщении.

Отдельно администрация поблагодарила украинских военных. «И, конечно, наших воинов, которые в сверхсложных условиях защищают Украину», — отметили в заповеднике.

Посетителей призвали следить за дальнейшими объявлениями о графике работы. «Просим следить за обновлениями графика на наших страницах. Берегите себя», — подытожили в администрации Национального заповедника «Киево-Печерская лавра».

Напомним, ранее мы писали о том, что от ракетно-дроновой атаки РФ на столицу в ночь на 24 января пострадали объекты Национального заповедника «Киево-Печерская лавра».