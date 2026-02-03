ТСН у соціальних мережах

Київ
307
2 хв

Києво-Печерська лавра закрилася: яка причина

Відвідування території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» призупинили з міркувань безпеки.

Наталія Магдик
Лавра

Лавра / © УНІАН

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» через різке зниження температури повітря та погіршення погодних умов тимчасово припинив прийом відвідувачів

Про це повідомила адміністрація Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» у Facebook.

У заповіднику зазначили, що рішення про тимчасове закриття ухвалене з міркувань безпеки. «Через погіршення погоди та критичне зниження температури від сьогодні заповідник тимчасово закривається для відвідування», — йдеться в повідомленні.

Адміністрація пояснила, що цей крок спрямований насамперед на збереження об’єктів культурної спадщини, а також на захист здоров’я відвідувачів і працівників. «Це необхідне рішення, спрямоване на захист об’єктів культурної спадщини, а також здоров’я наших гостей та працівників», — наголосили в заповіднику.

Водночас у повідомленні підкреслюється, що припинення прийому відвідувачів не означає повної зупинки діяльності установи. «Щойно на вулиці потеплішає, ми повернемося до звичного режиму. А поки чекаємо на гарну погоду, робота в Лаврі не зупиняється», — зазначили в адміністрації.

У заповіднику також висловили подяку працівникам, які забезпечують його функціонування в умовах морозів. «Дякуємо кожному, хто зараз на посту: енергетикам та комунальникам, усім співробітникам, які попри морози забезпечують життєдіяльність заповідника», — йдеться в повідомленні.

Окремо адміністрація подякувала українським військовим. «І, звісно, нашим воїнам, які в надскладних умовах боронять Україну», — зазначили в заповіднику.

Відвідувачів закликали стежити за подальшими оголошеннями щодо графіка роботи. «Просимо стежити за оновленнями графіка на наших сторінках. Бережіть себе», — підсумували в адміністрації Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від ракетно-дронової атаки РФ на столицю у ніч проти 24 січня постраждали об’єкти Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

307
