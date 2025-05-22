У заповіднику "Києво-Печерська лавра" змінилося керівництво: що відомо

Києво-Печерська лавра / © Unsplash

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Т.в.о. генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» призначили заступницю гендиректора заповідника з питань забезпечення платних послуг Світлану Котляревську.

«З 22 травня 2025 року виконання обов’язків генерального директора Національного заповідника „Києво-Печерська лавра“ покладено на заступника гендиректора з питань забезпечення платних послуг заповідника Світлану Котляревську», — йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що Котляревська виконуватиме ці обов’язки до призначення нового керівника заповідника.

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Раніше стало відомо, що Міністерство культури і стратегічних комунікацій України звільнило гендиректора заповідника «Києво-Печерська лавра» Максима Остапенка.

Про це повідомив сам Остапенко у Facebook і опублікував фото наказу.

Наказ про звільнення Максима Остапенка / © із соцмереж

Що каже Максим Остапенко

«Цей день мав бути іншим. Поки ми готували масштабну виставку в Лаврі, я отримав новину, яка була несподіванкою — наказом Міністерства культури та стратегічних комунікацій України мене звільнено з посади керівника Національного заповідника „Києво-Печерська Лавра“. Без пояснень. Без попереджень. Без жодних офіційних зауважень щодо моєї роботи», — написав він.

За словами Остапенка, останні тижні ширились чутки про «закулісну боротьбу за контроль над Лаврою».

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«Ми відчували тиск. Очевидно, комусь стало незручно від того, що ми вголос говорили про необхідність очищення Лаври від імперських наративів. Комусь заважала правда. Комусь — наша принциповість», — додав він.

Новина про звільнення Остапенка викликала хвилю обурення зі сторони громадськості у соцмережах.

Що кажуть у Мінкультури

У Мінкультури заявили, що Максим Остапенко звільнений з посади у зв’язку з неналежним виконанням умов контракту та через виявлені порушення у діяльності заповідника.

Крім того, міністр культури Микола Точицький заявив, що звільнення гендиректора Лаври нібито є відповіддю на слабку позицію у виконанні закону про заборону релігійних організацій, пов’язаних з РФ.

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Нагадаємо, Максим Остапенко очолював Заповідник від 14 квітня 2023 року.

Зазначимо, 8 лютого 2024 року Київська міська рада ухвалила історичне рішення про надання Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» земельних ділянок у постійне користування для експлуатації та обслуговування об’єктів на вул. Лаврській, 9. Йдеться про ділянки у Печерському районі м. Києва орієнтовними площами 31,76 га; 0,15 га.