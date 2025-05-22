В заповеднике "Киево-Печерская лавра" сменилось руководство: что известно

Киево-Печерская лавра / © Unsplash

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И.о. генерального директора Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» назначили заместитель гендиректора заповедника по вопросам обеспечения платных услуг Светлану Котляревскую.

«С 22 мая 2025 года исполнение обязанностей генерального директора Национального заповедника „Киево-Печерская лавра“ возложено на заместителя гендиректора по вопросам обеспечения платных услуг заповедника Светлану Котляревскую», — говорится в сообщении министерства.

Котляревская будет выполнять эти обязанности до назначения нового руководителя заповедника.

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Ранее стало известно, что Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины уволило гендиректора заповедника «Киево-Печерская лавра» Максима Остапенко.

Об этом сообщил сам Остапенко в Facebook и опубликовал фото приказа.

Приказ об увольнении Максима Остапенко / © из соцсетей

Что говорит Максим Остапенко

«Этот день должен быть другим. Пока мы готовили масштабную выставку в Лавре, я получил новость, которая была неожиданностью — приказом Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины меня уволили с должности руководителя Национального заповедника „Киево-Печерская Лавра“. Без пояснений. Без предупреждений. Без официальных замечаний по моей работе», — написал он.

По словам Остапенко, последние недели ходили слухи о «закулисной борьбе за контроль над Лаврой».

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«Мы ощущали давление. Очевидно, кому-то стало неудобно оттого, что мы вслух говорили о необходимости очищения Лавры от имперских нарративов. Кому-то мешала правда. Кому-то наша принципиальность», — добавил он.

Новость об уходе Остапенко вызвала волну возмущения со стороны общественности в соцсетях.

Что говорят в Минкультуры

В Минкультуры заявили, что Максим Остапенко уволен с должности в связи с ненадлежащим выполнением условий контракта и из-за выявленных нарушений в деятельности заповедника.

Кроме того, министр культуры Николай Точицкий заявил, что увольнение гендиректора Лавры якобы является ответом на слабую позицию. в исполнении закона о запрете религиозных организаций, связанных с РФ.

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Напомним, что Максим Остапенко возглавлял Заповедник с 14 апреля 2023 года.

Отметим, 8 февраля 2024 Киевский городской совет принял историческое решение о предоставлении Национальному заповеднику «Киево-Печерская лавра» земельных участков в постоянное пользование для эксплуатации и обслуживания объектов на ул. Лаврской, 9. Речь идет об участках в Печерском районе г. Киева ориентировочными площадями 31,76 га; 0,15 га.