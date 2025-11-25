Действительно ли в Киеве будут выключать воду по графику: в водоканале объяснили

Вода / © Associated Press

В Киеве официально опровергли информацию о якобы введении почасовых графиков отключения водоснабжения в столице.

Об этом сообщили в КП «Киевводоканал».

В компании подчеркнули, что сообщение о нормировании подачи воды из-за обстрелов является «фейком и кликбейтом», рассчитанным на эмоции потребителей.

«Никакие графики подачи воды в столице не были введены! Водоснабжение осуществляется в обычном режиме», — говорится в заявлении «Киевводоканала».

Представители компании призвали граждан не доверять непроверенным источникам и не распространять панические слухи.

Ранее мы писали, что о возможной эвакуации Киева в последнее время заявляют многочисленные эксперты. Мол, в случае усиления российских атак на объекты критической инфраструктуры и сильные морозы, столичные дома будут замерзать за двое-трое суток. Поэтому все указывают на то, что в случае продолжительных морозов столицы не миновать эвакуации.

