Действительно ли в Киеве будут выключать воду по графику: в водоканале объяснили
«Киевводоканал» опроверг фейк о почасовом отключении воды в столице.
В Киеве официально опровергли информацию о якобы введении почасовых графиков отключения водоснабжения в столице.
Об этом сообщили в КП «Киевводоканал».
В компании подчеркнули, что сообщение о нормировании подачи воды из-за обстрелов является «фейком и кликбейтом», рассчитанным на эмоции потребителей.
«Никакие графики подачи воды в столице не были введены! Водоснабжение осуществляется в обычном режиме», — говорится в заявлении «Киевводоканала».
Представители компании призвали граждан не доверять непроверенным источникам и не распространять панические слухи.
Ранее мы писали, что о возможной эвакуации Киева в последнее время заявляют многочисленные эксперты. Мол, в случае усиления российских атак на объекты критической инфраструктуры и сильные морозы, столичные дома будут замерзать за двое-трое суток. Поэтому все указывают на то, что в случае продолжительных морозов столицы не миновать эвакуации.
