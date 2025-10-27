- Дата публикации
На Киевщине ввели стабилизационные графики отключения света
После экстренных ограничений на Киевщине начали действовать стабилизационные отключения электроэнергии.
В Киевской области 27 октября ввели стабилизационные графики отключения света.
Об этом сообщили в ДТЭК.
«Киевщина: по команде Укрэнерго переходим к стабилизационным графикам отключений», — говорится в заявлении компании.
В ДТЭК пообещали, в случае изменений, оперативно информировать об этом в своем телеграм-канале.
Напомним, утром 27 октября в Киеве, области и еще в ряде регионов Украины были введены экстренные и аварийные отключения света.
К слову, эксперт по радиотехнологиям, военнослужащий Сергей Бескрестнов («Флеш»), предупредил о серьезной угрозе для энергосистемы Киева из-за российских атак на ТЭЦ. Он призвал жителей столицы заранее подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением и, по возможности, приобрести генераторы для обеспечения питанием квартир.