На Киевщине ввели стабилизационные графики отключения света

Отключение света / © pixabay.com

Дополнено новыми материалами

В Киевской области 27 октября ввели стабилизационные графики отключения света.

Об этом сообщили в ДТЭК.

«Киевщина: по команде Укрэнерго переходим к стабилизационным графикам отключений», — говорится в заявлении компании.

В ДТЭК пообещали, в случае изменений, оперативно информировать об этом в своем телеграм-канале.

© ДТЕК

Напомним, утром 27 октября в Киеве, области и еще в ряде регионов Украины были введены экстренные и аварийные отключения света.

К слову, эксперт по радиотехнологиям, военнослужащий Сергей Бескрестнов («Флеш»), предупредил о серьезной угрозе для энергосистемы Киева из-за российских атак на ТЭЦ. Он призвал жителей столицы заранее подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением и, по возможности, приобрести генераторы для обеспечения питанием квартир.