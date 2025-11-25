- Дата публікації
Київ
- Київ
- Кількість переглядів
- 138
- Час на прочитання
- 1 хв
Чи дійсно у Києві відключатимуть воду за графіком: у водоканалі пояснили
«Київводоканал» спростував фейк про погодинні відключення води у столиці.
У Києві офіційно спростували інформацію, щодо нібито запровадження погодинних графіків відключення водопостачання у столиці.
Про це повідомили у КП «Київводоканал».
У компанії наголосили, що повідомлення про нормування подачі води через обстріли є «фейком та клікбейтом», розрахованим на емоції споживачів.
«Жодних графіків подачі води у столиці не було запроваджено! Водопостачання здійснюється у звичайному режимі», — йдеться у заяві «Київводоканалу».
Представники компанії закликали громадян не довіряти неперевіреним джерелам та не поширювати панічні чутки.
Раніше ми писали, що про можливу евакуацію Києва останнім часом заявляють численні експерти. Мовляв, у разі посилення російських атак на об’єкти критичної інфраструктури та сильні морози, столичні будинки будуть замерзати за дві-три доби. Отож всі вказують на те, що у разі тривалих морозів столиці не оминути евакуації.
Також внаслідок обстрілів є серйозні проблеми зі світлом на лівому березі Києва. Енергетики пояснили ситуацію.