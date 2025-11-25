ТСН у соціальних мережах

Київ
Чи дійсно у Києві відключатимуть воду за графіком: у водоканалі пояснили

«Київводоканал» спростував фейк про погодинні відключення води у столиці.

Руслана Сивак
Вода / © Associated Press

У Києві офіційно спростували інформацію, щодо нібито запровадження погодинних графіків відключення водопостачання у столиці.

Про це повідомили у КП «Київводоканал».

У компанії наголосили, що повідомлення про нормування подачі води через обстріли є «фейком та клікбейтом», розрахованим на емоції споживачів.

«Жодних графіків подачі води у столиці не було запроваджено! Водопостачання здійснюється у звичайному режимі», — йдеться у заяві «Київводоканалу».

Представники компанії закликали громадян не довіряти неперевіреним джерелам та не поширювати панічні чутки.

Раніше ми писали, що про можливу евакуацію Києва останнім часом заявляють численні експерти. Мовляв, у разі посилення російських атак на об’єкти критичної інфраструктури та сильні морози, столичні будинки будуть замерзати за дві-три доби. Отож всі вказують на те, що у разі тривалих морозів столиці не оминути евакуації.

Також внаслідок обстрілів є серйозні проблеми зі світлом на лівому березі Києва. Енергетики пояснили ситуацію.

