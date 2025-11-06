Графіки відключень світла на 7 листопада оновлено: коли не буде електрики в Києві

Світло у Києві 7 листопада / © www.freepik.com/free-photo

У столиці України — Києві триває дія планових графіків відключень електроенергії, які застосовуються для стабілізації енергосистеми.

Дані щодо відключень 7 листопада оприлюднили енергетики ДТЕК.

Так, у Києві можливі як планові, так і аварійні відключення, залежно від рівня споживання та ситуації в енергосистемі країни. Енергетики нагадують, що графіки можуть змінюватися протягом доби, тож мешканцям варто регулярно перевіряти оновлення.

У Києві оприлюднили графік відключень світла на 7 листопада / © ДТЕК

Перевірити свій графік можна на офіційному сайті ДТЕК Київські електромережі або у додатку YASNO за адресою проживання.

У компанії закликали громадян економно користуватися електроенергією, особливо у пікові години — з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.

«У разі змін будемо оперативно інформувати вас у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь та поділіться інформацією з рідними й друзями», — повідомили енергетики.

Нагадаємо, «Укренерго» анонсувало графіки відключень електропостачання на п’ятницю, 7 листопада по всій Україні.

Через ворожі атаки на енергосистему країни «Укренерго» запроваджує заходи обмеження споживання електроенергії у більшості регіонів України. У п’ятницю, 7 листопада обмеження торкнуться як побутових, так і промислових споживачів.