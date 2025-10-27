ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Київ
314
На Київщині запровадили стабілізаційні графіки відключення світла

Після екстрених обмежень на Київщині почали діяти стабілізаційні відключення електроенергії.

Ірина Лаб'як
Відключення світла

Відключення світла / © pixabay.com

У Київській області 27 жовтня запровадили стабілізаційні графіки відключення світла.

Про це повідомили в ДТЕК.

«Київщина: за командою Укренерго переходимо до стабілізаційних графіків відключень», — йдеться в заяві компанії.

У ДТЕК пообіцяли, у разі змін, оперативно інформувати про це у своєму телеграм-каналі.

/ © ДТЕК

© ДТЕК

/ © ДТЕК

© ДТЕК

Нагадаємо, вранці 27 жовтня у Києві, області та ще у низці регіонів України були запроваджені екстрені та аварійні відключення світла.

До слова, експерт із радіотехнологій, військовослужбовець Сергій Бескрестнов («Флеш»), попередив про серйозну загрозу для енергосистеми Києва через російські атаки на ТЕЦ. Він закликав жителів столиці заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням і, за можливості, придбати генератори для забезпечення живленням квартир.

