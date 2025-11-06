Графики отключений света на 7 ноября обновлены: когда не будет электричества в Киеве

Свет в Киеве 7 ноября / © www.freepik.com/free-photo

В столице Украины — Киеве продолжается плановые графики отключений электроэнергии, которые применяются для стабилизации энергосистемы.

Данные по отключениям 7 ноября обнародовали энергетики ДТЭК.

Да, в Киеве возможны как плановые, так и аварийные отключения, в зависимости от уровня потребления и ситуации в энергосистеме страны. Энергетики напоминают, что графики могут меняться в течение суток, поэтому жителям следует регулярно проверять обновление.

В Киеве обнародовали график отключений света на 7 ноября / © ДТЕК

Проверить свой график можно на официальном сайте ДТЭК Киевские электросети или в приложении YASNO по адресу проживания.

В Киеве— график отключений света на 7 ноября / © ДТЕК

В компании призвали граждан экономно пользоваться электроэнергией, особенно в пиковые часы — с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.

«В случае перемен будет оперативно информировать вас в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь и поделитесь информацией с родными и друзьями», — сообщили энергетики.

Напомним, «Укрэнерго» анонсировало графики отключений электроснабжения на пятницу, 7 ноября по всей Украине.

Из-за вражеских атак на энергосистему страны «Укрэнерго» вводит меры по ограничению потребления электроэнергии в большинстве регионов Украины. В пятницу, 7 ноября, ограничения коснутся как бытовых, так и промышленных потребителей.