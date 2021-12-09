Коронавирус в Киеве немного пошел на убыль: статистика на 9 декабря

В столице подтверждено 309 999 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 9 декабря в Киеве зафиксировано 1198 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 321 случай меньше, чем 8 декабря (1519 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 309 999 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 274 068 человек (1831 за сутки)
- умерли 7 795 человек (33 за сутки)
В Киевской области зафиксировано 178 519 случаев COVID-19 (484 новых случая за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 156 964 человек (1352 за сутки)
- умерли 4 362 человека (29 за сутки)
Напомним, с 7 декабря Киев перешел в "желтую" зону карантина.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
Читайте также: