Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Коронавирус в Киеве немного пошел на убыль: статистика на 9 декабря

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Коронавирус в Киеве немного пошел на убыль: статистика на 9 декабря

unsplash.com

В столице подтверждено 309 999 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 9 декабря в Киеве зафиксировано 1198 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 321 случай меньше, чем 8 декабря (1519 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 309 999 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

  • выздоровели 274 068 человек (1831 за сутки)
  • умерли 7 795 человек (33 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 178 519 случаев COVID-19 (484 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

  • выздоровели 156 964 человек (1352 за сутки)
  • умерли 4 362 человека (29 за сутки)

Напомним, с 7 декабря Киев перешел в "желтую" зону карантина.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

Читайте также:

Следующая публикация