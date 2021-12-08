В Киеве предупредили об опасной гололедице: что нужно делать

Осторожными нужно быть водителям и пешеходам.
Полиция Киева предупредила об опасной гололедице на дорогах столицы 8 и 9 декабря. По состоянию на 16:00 среды в городе зарегистрировали уже 112 ДТП.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.
Чтобы избежать опасных ситуаций и травматизма, патрульные рекомендуют водителям следовать следующим советам:
- соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию
- откажитесь от рискованных маневров, которые в неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций
- приближаясь к пешеходным переходам и детским учреждениям, снижайте скорость до минимума
Отмечается, что пешеходам тоже следует быть внимательными на проезжей части и переходить дорогу только в разрешенных местах.
"Учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз", — отметили в полиции.
Напомним, что в Киеве произошло необычное ДТП. Легковушка въехала в мусоровоз, пока водитель дрался с прохожим.
Читайте также: