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В Киеве предупредили об опасной гололедице: что нужно делать

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В Киеве предупредили об опасной гололедице: что нужно делать

УНИАН

Осторожными нужно быть водителям и пешеходам.

Полиция Киева предупредила об опасной гололедице на дорогах столицы 8 и 9 декабря. По состоянию на 16:00 среды в городе зарегистрировали уже 112 ДТП.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

Чтобы избежать опасных ситуаций и травматизма, патрульные рекомендуют водителям следовать следующим советам:

  • соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию
  • откажитесь от рискованных маневров, которые в неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций
  • приближаясь к пешеходным переходам и детским учреждениям, снижайте скорость до минимума

Отмечается, что пешеходам тоже следует быть внимательными на проезжей части и переходить дорогу только в разрешенных местах.

"Учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз", — отметили в полиции.

Напомним, что в Киеве произошло необычное ДТП. Легковушка въехала в мусоровоз, пока водитель дрался с прохожим.

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