Как KAN Development заботится о здоровье жителей? Открытие Добробута в ЖК

Впервые украинский девелопер позаботился о размещении медицинских центров на территории своих жилых комплексов.

KAN Development и медицинская сеть "Добробут" подписали меморандум о стратегическом партнерстве на территории жилых комплексов девелопера. Услуги клиники станут доступны жителям Файна Таун уже со второго квартала 2022 года, следующее открытие состоится в ЖК Respublika.

Это впервые украинский девелопер позаботился о размещении медицинских центров на территории своих жилых комплексов. Коллаборация KAN и Добробута стала логическим продолжением членства двух компаний в Глобальном договоре ООН в намерениях содействовать: защите прав и здоровья людей, инновациям и инфраструктуре, стабильному развитию сообществ и города.

Больше не нужно откладывать визит к врачу. Несколько шагов по территории жилого комплекса и ты в современном медицинском центре. Для жителей KAN Development предлагает широкий спектр медицинского сервиса и комплексный пакет услуг. Прием пациентов будет проходить по предварительной записи круглосуточно и без выходных, что особенно актуально в период межсезонья и пандемии. Диагностика и оказание медицинской помощи детям и взрослым будут проходить по 20 направлениям в соответствии с украинскими и международными стандартами. Каждый день в клинике сможет амбулаторно обслуживаться около 100 пациентов.

"Партнерство с Добробутом станет долгосрочным проектом, который обеспечит легкий доступ жителей KAN к медицинским услугам. Предоставлять возможность быстрого получения медицинской помощи на территории своего дома в любое время суток – логический шаг в направлении усиления инфраструктуры новых жилых комплексов KAN и повышения качества жизни наших жителей", – комментирует Игорь Никонов, основатель KAN Development.

"Доступность современных качественных медицинских услуг – наша главная задача и ответственность. Оно соответствует и мировым трендам – третьей цели Глобального договора ООН (обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте). Поэтому мы постоянно развиваемся – открываем новые мультифункциональные медицинские центры, расширяем спектр услуг. За 5 лет мы инвестировали 1,5 миллиарда гривен в новые объекты и современное оборудование, открыли более 10 новых медицинских направлений, ежегодно производим более 15 тыс. операций. Партнерство по KAN Development – важный шаг, во многом отвечающий на запрос населения о пешей доступности качественных медицинских услуг", - отмечает Олег Калашников, соучредитель и Генеральный директор Добробут.

Добробут на территории жилого комплекса "Файна Таун" будет работать по адресу: Киев, улица Салютная 2б. Следующий медицинский центр сети будет открыт на территории жилого комплекса Respublika по адресу: Киев, улица Кольцевая дорога 1/ Теремковская, 4а.