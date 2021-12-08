Оставила игрушки и записку: в Киеве на Дорогожичах хозяйка привязала собаку в парке и уехала за границу (фото)

Сначала бедная собачка боялась подходить к незнакомцам, но скоро она совсем замерзла и обессилела.
В Киеве на Дорогожичах женщина бросила собаку в парке и уехала из Украины.
Рядом с псом лежали его игрушки и записка: "Джек - хороший квартирный сторож. Я одинока и еду в Польшу на заработки, поэтому должна его оставить".
Об этом сообщила киевлянка Мария Ляпина.
Неравнодушные киевляне освободили пленника. Сначала бедная собачка боялась подходить к незнакомцам, но скоро она совсем замерзла и обессилела.
Бедняга так и не понял, почему хозяйка приказала ждать, а сама так и не вернулась...
Сейчас Джека забрали в клинику, затем ему угрожает приют. Поэтому, если вы ищете верного друга и готовы забрать собаку к себе, пишите Марине Ляпиной или звоните по телефонам:
050 929 5923 Юлия
096 791 6871 Марина
Напомним, в селе Кухари Вышгородского района Киевской области в приюте издевались над животными. Когда приехали правоохранители, то они обнаружили там 99 собак, одна из которых была мертвой.
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