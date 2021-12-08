Оставила игрушки и записку: в Киеве на Дорогожичах хозяйка привязала собаку в парке и уехала за границу (фото)

Оставила игрушки и записку: в Киеве на Дорогожичах хозяйка привязала собаку в парке и уехала за границу (фото)

Сначала бедная собачка боялась подходить к незнакомцам, но скоро она совсем замерзла и обессилела.

В Киеве на Дорогожичах женщина бросила собаку в парке и уехала из Украины.

Рядом с псом лежали его игрушки и записка: "Джек - хороший квартирный сторож. Я одинока и еду в Польшу на заработки, поэтому должна его оставить".

Также читайте Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят собак больше других

Об этом сообщила киевлянка Мария Ляпина.

Неравнодушные киевляне освободили пленника. Сначала бедная собачка боялась подходить к незнакомцам, но скоро она совсем замерзла и обессилела.

Бедняга так и не понял, почему хозяйка приказала ждать, а сама так и не вернулась...

Сейчас Джека забрали в клинику, затем ему угрожает приют. Поэтому, если вы ищете верного друга и готовы забрать собаку к себе, пишите Марине Ляпиной или звоните по телефонам:

050 929 5923 Юлия

096 791 6871 Марина

Напомним, в селе Кухари Вышгородского района Киевской области в приюте издевались над животными. Когда приехали правоохранители, то они обнаружили там 99 собак, одна из которых была мертвой.

Читайте также: