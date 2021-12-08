Устроил стрельбу возле магазина и скрылся: столичным правоохранителям удалось задержать злоумышленника

У него изъяли предмет, похожий на травматический пистолет и направили на экспертизу.

На столичной Оболони, на улице Героев Днепра, мужчина устроил стрельбу возле магазина в ответ на замечания, а после чего скрылся. Впоследствии правоохранителям удалось задержать злоумышленника.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"57-летний заявитель рассказал правоохранителям, что в магазине сделал замечание мужчине, грубо нарушавшему общественный порядок и нецензурно выражавшемуся", — говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, неизвестный достал предмет, похожий на пистолет, и приставил его к голове потерпевшего, а затем возле магазина произвел выстрелы в воздух. После чего сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

"Потерпевший успел записать номерной знак автомобиля и передал полиции", — отмечают в полиции.

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После чего оперативники установили владельца автомобиля, место его жительства и задержали 23-летнего злоумышленника.

В частности, у него изъяли предмет, похожий на травматический пистолет и направили на экспертизу.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 296 УКУ – хулиганство. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Напомним:

В Киеве мужчина получил пулю в лицо из- за замечаний. Ночью потерпевший попросил молодых людей, чтобы они не шумели возле дома, на что один из незнакомцев произвел выстрелы в сторону заявителя. Полицейские быстро разыскали и задержали нарушителя. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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