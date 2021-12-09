Коронавірус у Києві трохи пішов на спад: статистика на 9 грудня

Коронавірус у Києві трохи пішов на спад: статистика на 9 грудня

Загалом у столиці підтверджено 309 999 випадків COVID-19.

Станом на ранок 9 грудня у Києві зафіксовано 1198 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 321 випадок менше, ніж 8 грудня (1519 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 309 999 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 274 068 людей ( 1831 за добу)

людей ( за добу) померли 7 795 людей (33 за добу)

У Київській області зафіксовано 178 519 випадків COVID-19 (484 нових випадки за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 156 964 людей ( 1352 за добу)

людей ( за добу) померли 4 362 людини (29 за добу)

Нагадаємо, від 7 грудня Київ перейшов до "жовтої" зони карантину.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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