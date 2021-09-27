Коронавирус в Киеве и области: статистика на 27 сентября

Коронавирус в Киеве и области: статистика на 27 сентября

Всего в столице подтверждено 232 856 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 27 сентября в Киеве зафиксировано 135 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 91 случай меньше, чем 26 сентября (226 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 232 856 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 219 958 человек ( 36 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 374 человека (пятеро за сутки)

В Киевской области зафиксировано 133 122 случая COVID-19 (160 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 126 989 человек ( 16 в сутки)

человек ( в сутки) умерли 2 860 человек

Напомним, в Украине из-за распространения коронавируса уже пять областей соответствуют критериям "оранжевой" зоны адаптивного карантина. Остальные регионы остаются в "желтой" зоне.

Коронавирус в Украине: более восьми тысяч случаев заболевания за сутки

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