Коронавирус в Киеве и области: статистика на 27 сентября

Всего в столице подтверждено 232 856 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 27 сентября в Киеве зафиксировано 135 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 91 случай меньше, чем 26 сентября (226 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 232 856 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 219 958 человек (36 за сутки)
- умерли 5 374 человека (пятеро за сутки)
В Киевской области зафиксировано 133 122 случая COVID-19 (160 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 126 989 человек (16 в сутки)
- умерли 2 860 человек
Напомним, в Украине из-за распространения коронавируса уже пять областей соответствуют критериям "оранжевой" зоны адаптивного карантина. Остальные регионы остаются в "желтой" зоне.