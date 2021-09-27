Коронавірус у Києві та області: статистика на 27 вересня

Коронавірус у Києві та області: статистика на 27 вересня

Загалом у столиці підтверджено 232 856 випадків COVID-19.

Станом на ранок 27 вересня у Києві зафіксовано 135 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 91 випадок менше, ніж 26 вересня (226 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 232 856 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 219 958 людей ( 36 за добу)

людей ( за добу) померли 5 374 людини (п'ятеро за добу)

У Київській області зафіксовано 133 122 випадки COVID-19 (160 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 126 989 людей ( 16 за добу)

людей ( за добу) померли 2 860 людей

Нагадаємо, в Україні через поширення коронавірусу вже п'ять областей відповідають критеріям "помаранчевої" зони адаптивного карантину. Решта регіонів залишаються у "жовтій" зоні.

Коронавірус в Україні: більше восьми тисяч випадків захворювання на добу

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