Коронавірус у Києві та області: статистика на 27 вересня

Загалом у столиці підтверджено 232 856 випадків COVID-19.
Станом на ранок 27 вересня у Києві зафіксовано 135 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 91 випадок менше, ніж 26 вересня (226 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 232 856 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 219 958 людей (36 за добу)
- померли 5 374 людини (п'ятеро за добу)
У Київській області зафіксовано 133 122 випадки COVID-19 (160 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 126 989 людей (16 за добу)
- померли 2 860 людей
Нагадаємо, в Україні через поширення коронавірусу вже п'ять областей відповідають критеріям "помаранчевої" зони адаптивного карантину. Решта регіонів залишаються у "жовтій" зоні.