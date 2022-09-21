Кому работодатели готовы платить в Киеве больше: данные центра занятости

Средний размер зарплаты в Киеве составляет около 10 тыс. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского центра занятости. В некоторых категориях работников зарплата может достигать 100 тыс. гривен и больше.

Самые высокие зарплаты в Киеве, по данным центра, предлагают инженеру по программному обеспечению компьютеров и специалисту по разработке компьютерных программ — 110 тыс. грн.

Инженеру-программисту и специалисту по разработке и тестированию программного обеспечения обещают платить по 62,5 тыс. грн.

Среди специалистов, которым предлагают платить от 30 тысяч гривен - инженер по компьютерным системам – по 35 тыс. грн, начальник службы – 32,5 тыс. грн, начальник централизованной бухгалтерии – 31 тыс. грн, начальник цеха – 30 тыс. грн.

В диапазоне от 21 до 25 тысяч гривен зарплаты у макетника макетно-модельного проектирования и рихтовщика кузовов — по 25 тыс. грн, мастера производственного участка — 23,5 тыс. грн, колориста — 23 тыс. грн, авторемонтника — 21,5 тыс. грн. грн.

У руководителя структурного подразделения учреждения здравоохранения, главного инженера проекта, менеджера оптовой торговли, инженера-проектировщика в гражданском строительстве, врачей разных специальностей, оценщика, монтажника систем утепления зданий и зуборежущего зарплата на уровне 20 тысяч гривен.

«Работодатели хотят видеть высококлассных специалистов с опытом работы, которые постоянно совершенствуют свои навыки, не боятся учиться чему-нибудь новому», — отмечают в центре занятости.

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