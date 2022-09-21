Кому роботодавці готові платити в Києві більше: дані центру зайнятості

Середній розмір зарплати у Києві становить майже 10 тис. гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київського міського центру зайнятості. У деяких категоріях працівників зарплата може досягати 100 тис. гривень та більше.

Найвищі зарплати у Києві, за даними центру пропонують інженеру з програмного забезпечення комп’ютерів та фахівцеві з розроблення комп’ютерних програм — 110 тис. грн.

Інженеру-програмісту та фахівцеві з розроблення та тестування програмного забезпечення обіцяють платити по 62,5 тис. грн.

Серед спеціалістів, яким пропонують платити від 30 тисяч гривень - інженер з комп’ютерних систем — по 35 тис. грн, начальник служби — 32,5 тис. грн, начальник централізованої бухгалтерії — 31 тис. грн, начальник цеху — 30 тис. грн.

У діапазоні від 21 до 25 тисяч гривень зарплати у макетника макетно-модельного проєктування та рихтувальника кузовів — по 25 тис. грн, майстра виробничої дільниці — 23,5 тис. грн, колориста — 23 тис. грн, авторемонтника — 21,5 тис. грн.

У керівника структурного підрозділу закладу охорони здоров’я, головного інженера проєкту, менеджера гуртової торгівлі, інженера-проектувальника в цивільному будівництві, лікарів різних спеціальностей, оцінювача, монтажника систем утеплення будівель та зуборізальника зарплата на рівні 20 тисяч гривень.

«Роботодавці хочуть бачити висококласних спеціалістів з досвідом роботи, які постійно вдосконалюють свої навички, не бояться вчитися чомусь новому», — зазначають у центрі зайнятості.

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