Сморід, розкидані речі та оголені дроти: у Києві 5–річну дівчинку вилучили з родини (фото)

З'ясувалося, що родини дівчинки вже перебувала на обліку служби у справах дітей та сім’ї.

У Києві соцпрацівники та ювенальні поліцейські вилучили 5–річну дівчинку з неблагополучної родини.

Дитина мешкала разом із батьками в антисанітарних умовах. Стосовно дорослих поліцейські склали адміністративні протоколи, а дитина нині перебуває на обстеженні у лікарні.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

З'ясувалося, що родини дівчинки вже перебувала на обліку служби у справах дітей та сім’ї.

"Під час перевірки умов проживання правоохоронці з профільною службою виявили у квартирі дитину, котра була не доглянута. А також відсутня відносно неї документація щодо медичного огляду. Крім того, у приміщенні були жахливі умови для нормального перебування в оселі: розкидані речі, бруд, сморід, електричний щит з оголеними дротами", - повідомили у поліції.

Поліцейські разом зі спеціалістом міської служби у справах дітей та сім’ї вилучили дитину. Наразі вона перебуває у медичному закладі задля обстеження стану її здоров’я.

Щодо обох батьків були складені адміністративні протоколи за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення - невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей.

"Співробітники поліції провели із батьком та матір’ю профілактичну бесіду та наголосили на тому, аби вони навели лад у квартирі. Лише після ретельної перевірки стану оселі соціальними службами буде прийняте рішення про повернення малолітньої додому", - йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, у Києві слідчі повідомили про підозру водієві, з вини якого постраждали 26 осіб. Серед потерпілих і 4-річний син затриманого, який перебував з батьком в авто. Під час перевірки у медичному закладі лікарі виявили в організмі чоловіка кілька видів наркотичних речовин та лікарський засіб сильної дії.

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