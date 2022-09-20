Був під наркотиками та віз чотирирічного сина: у Києві слідчі повідомили про підозру водію, з вини якого постраждали 26 людей

Під час перевірки у медичному закладі лікарі виявили в організмі чоловіка кілька видів наркотичних речовин та сильнодіючий лікарський засіб.
У Києві слідчі повідомили про підозру водію, з вини якого постраждали 26 осіб.
Серед потерпілих і 4-річний син затриманого, який перебував з батьком в авто. Під час перевірки у медичному закладі лікарі виявили в організмі чоловіка кілька видів наркотичних речовин та сильнодіючий лікарський засіб.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.
Нагадаємо, що вчора на Повітрофлотському проспекті сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного таксі та позашляховика, внаслідок якої постраждали 26 осіб. Тоді на місце події виїжджали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку та бригади швидкої медичної допомоги.
У ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що, недотримавшись встановленої дистанції, водій автомобіля Mercedes-Benz здійснив зіткнення із автобусом у результаті чого, той не впорався з керуванням та в‘їхав у електроопору.
4-річний син порушника і 25 пасажирів громадського транспорту отримали травми різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані для надання необхідної допомоги до столичних лікарень.
Киянина, 1994 року народження, працівники поліції негайно затримали у порядку ст. 208 Кримінального кодексу України.
Під час перевірки керманича у медичному закладі лікарі виявили у нього в організмі заборонені речовини: амфетамін, кокаїн та марихуану, а також сильнодіючий лікарський препарат.
Нині слідчі перекваліфікували кримінальне провадження на ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння та повідомили правопорушнику про підозру.
Крім того, поліцейські направили клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке розглядатиметься завтра, 21 вересня, у Шевченківському районному суді.
Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.
Нагадаємо, постачальнику кокаїну для української еліти призначено запобіжний захід. Юрію Чернецькому призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 5 листопада, з можливою заставою 1 984 800 гривень.
Читайте також: