Смертельна сварка: у Києві чоловік схопив рушницю та вистрілив у живіт дружині (фото)

У Києві правоохоронці затримали місцевого мешканця за вбивство дружини. Під час сварки зловмисник взяв рушницю і вистрелив жінці в живіт. Від отриманого поранення потерпіла померла на місці.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"До поліції Києва від місцевої мешканки надійшло повідомлення про те, що під час сварки її батько вистрелив з рушниці у матір. Оперативний черговий негайно направив до квартиру на проспекті Червоної калини слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, оперативників та лікарів", - йдеться у повідомленні.

Як розповів начальник Деснянського управління поліції Зураб Мелікідзе, 63-річного зловмисника правоохоронці затримали на місці події в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"В ході першочергових слідчих дій ми встановили, що між чоловіком та його 60-річною дружиною виникла сварка, під час якої затриманий взяв рушницю та вистрелив жінці в живіт. Потерпіла від отриманої травми померла до приїзду лікарів. З місця події ми вилучили речові докази, серед яких ймовірне знаряддя вчинення злочину, та направили їх на проведення експертного дослідження", - каже Мелікідзе.

За погодженням із Деснянською окружною прокуратурою міста Києва, поліцейські повідомили порушнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігурантові загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві слідчі повідомили про підозру водієві, з вини якого постраждали 26 осіб. Серед потерпілих і 4-річний син затриманого, який перебував з батьком в авто. Під час перевірки у медичному закладі лікарі виявили в організмі чоловіка кілька видів наркотичних речовин та лікарський засіб сильної дії.

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