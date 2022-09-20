Вонь, разбросанные вещи и оголенные провода: в Киеве 5-летнюю девочку изъяли из семьи (фото)

Выяснилось, что семья девочки уже состояла на учете службы по делам детей и семьи.

В Киеве соцработники и ювенальные полицейские изъяли 5-летнюю девочку из неблагополучной семьи.

Ребенок жил вместе с родителями в антисанитарных условиях. В отношении взрослых полицейские составили административные протоколы, а ребенок находится на обследовании в больнице.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Выяснилось, что семья девочки уже состояла на учете службы по делам детей и семьи.

"При проверке условий проживания правоохранители с профильной службой обнаружили в квартире ребенка, который был не ухожен. А также отсутствует в отношении него документация о медицинском осмотре. Кроме того, в помещении были ужасные условия для нормального пребывания в доме: разбросанные вещи, грязь, вонь, электрический щит с оголенными проводами", — сообщили в полиции.

Полицейские вместе со специалистом городской службы по делам детей и семьи изъяли ребенка. Девочка находится в медицинском учреждении для обследования состояния ее здоровья.

В отношении обоих родителей были составлены административные протоколы по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях – неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.

"Сотрудники полиции провели с отцом и матерью профилактическую беседу и попросили, чтобы они навели порядок в квартире. Только после тщательной проверки состояния жилья социальными службами будет принято решение о возвращении малолетней домой", — говорится в сообщении полиции.

Напомним, в Киеве следователи сообщили о подозрении водителю, по вине которого пострадали 26 человек. Среди потерпевших и 4-летний сын задержанного, находившийся с отцом в автомобиле. В ходе проверки в медицинском учреждении врачи обнаружили в организме мужчины несколько видов наркотических веществ и лекарственное средство сильного действия.

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