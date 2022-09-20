Виталий Кличко возглавляет рейтинг кандидатов в мэры Киева с поддержкой свыше 56%

Об этом свидетельствует социологический опрос «Общественно-политическая и социально-экономическая ситуация в Киеве», проведенный Центром прикладных исследований по заказу Центра развития городов.

Отвечая на вопрос «Если бы выборы мэра Киева проходили в следующее воскресенье, за кого бы Вы проголосовали?», более половины респондентов среди определившихся с выбором ответили, что проголосовали бы за действующего мэра столицы Виталия Кличко - 56,4%.

За лидера партии «24 августа» Сергея Притулу готовы были бы проголосовать 23,8% избирателей среди определившихся с выбором. За представительницу партии «Слуга народа» Елену Зеленскую, которая занимает третье место, - 6,3%.

Таким образом, Виталий Кличко опережает ближайшего конкурента почти в три раза.

Опрос «Изучение общественного мнения по общественно-политической и социально-экономической ситуации в Киеве» проводился с 10 по 23 августа 2022 года путем анкетного опроса в форме личностного интервью методом «F2F» с использованием электронных носителей (планшетов). В опросе приняли участие 1017 жителей Киева от 18 лет. Теоретическая погрешность не превышает 3,1%.