Смертельная ссора: в Киеве мужчина схватил ружье и выстрелил в живот жене (фото)

В Киеве стражи порядка задержали местного жителя за убийство жены. Во время ссоры злоумышленник взял ружье и выстрелил женщине в живот. От полученного ранения потерпевшая умерла на месте.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В полицию Киева от местной жительницы поступило сообщение о том, что во время ссоры ее отец выстрелил из ружья в мать. Оперативный дежурный немедленно направил в квартиру на проспект Красной калины следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, оперативников и врачей", — говорится в сообщении.

Как рассказал начальник Деснянского управления полиции Зураб Меликидзе, 63-летнего злоумышленника правоохранители задержали на месте происшествия в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"В ходе первоочередных следственных действий мы установили, что между мужем и его 60-летней женой возникла ссора, во время которой задержанный взял ружье и выстрелил женщине в живот. Пострадавшая от полученной травмы умерла до приезда врачей. С места происшествия мы изъяли вещественные доказательства, среди которых возможно орудие совершения преступления, и направили их на проведение экспертного исследования", — говорит Меликидзе.

По согласованию с Деснянской окружной прокуратурой города Киева, полицейские сообщили нарушителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. В настоящее время суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Фигуранту грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве следователи сообщили о подозрении водителю, по вине которого пострадали 26 человек. Среди потерпевших и 4-летний сын задержанного, находившийся с отцом в автомобиле. В ходе проверки в медицинском учреждении врачи обнаружили в организме мужчины несколько видов наркотических веществ и лекарственное средство сильного действия.

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