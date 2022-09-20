Был под наркотиками и вез четырехлетнего сына: в Киеве следователи сообщили о подозрении водителю, по вине которого пострадали 26 человек

В ходе проверки в медицинском учреждении врачи обнаружили в организме мужчины несколько видов наркотических веществ и сильнодействующее лекарственное средство.

В Киеве следователи сообщили о подозрении водителю, по вине которого пострадали 26 человек.

Среди потерпевших и 4-летний сын задержанного, находившийся с отцом в автомобиле. В ходе проверки в медицинском учреждении врачи обнаружили в организме мужчины несколько видов наркотических веществ и сильнодействующее лекарственное средство.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Напомним, что вчера на Воздухофлотском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси и внедорожника, в результате которого пострадали 26 человек. Тогда на место происшествия выезжали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка и бригады скорой медицинской помощи.

В ходе проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили, что, не придерживаясь установленной дистанции, водитель автомобиля Mercedes-Benz совершил столкновение с автобусом, в результате чего тот не справился с управлением и въехал в электроопору.

4-летний сын нарушителя и 25 пассажиров общественного транспорта получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы для оказания необходимой помощи в столичные больницы.

Киевлянина, 1994 года, сотрудники полиции немедленно задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины.

Во время проверки водителя в медицинском учреждении врачи обнаружили у него в организме запрещенные вещества: амфетамин, кокаин и марихуану, а также сильнодействующий лекарственный препарат.

В настоящее время следователи переквалифицировали уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения и сообщили правонарушителю о подозрении.

Кроме того, полицейские направили ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, которое будет рассматриваться завтра, 21 сентября, в Шевченковском районном суде.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, поставщику кокаина для украинской элиты назначена мера пресечения. Юрию Чернецкому назначили меру пресечения в виде содержания под стражей до 5 ноября, с возможным залогом 1 984 800 гривен.

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