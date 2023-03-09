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Кличко рассказал, где в Киеве раздались взрывы 9 марта

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
15к
Время на прочтение
1 мин
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Кличко рассказал, где в Киеве раздались взрывы 9 марта

Фото: Associated Press

Целью окупантов стал Голосеевский район столицы.

Взрывы 9 марта раздались в Голосеевском районе столицы.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Взрывы в Голосеевском районе столицы. Все службы следуют на место. Подробнее — впоследствии", — написал он.

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Ранее очевидцы сообщали, что в городе взрывов в столице возник масштабный пожар и поднялся черный столб дыма.

Заметим, что воздушная тревога в Украине продолжается уже больше 5 часов.

"Опасность для Киевщины все еще сохраняется. Не покидайте безопасные места!", — призывают в ОВА.

Ранее о взрывах сообщили в Харькове, Днепре, Луцке, Ровно, Львовской и Черкасской областях.

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