Кличко рассказал, где в Киеве раздались взрывы 9 марта

Взрывы 9 марта раздались в Голосеевском районе столицы.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Взрывы в Голосеевском районе столицы. Все службы следуют на место. Подробнее — впоследствии", — написал он.

Ранее очевидцы сообщали, что в городе взрывов в столице возник масштабный пожар и поднялся черный столб дыма.

Заметим, что воздушная тревога в Украине продолжается уже больше 5 часов.



"Опасность для Киевщины все еще сохраняется. Не покидайте безопасные места!", — призывают в ОВА.

Ранее о взрывах сообщили в Харькове, Днепре, Луцке, Ровно, Львовской и Черкасской областях.