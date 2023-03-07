Давал отпор оккупантам, а жена спасала раненых: на Киевщине похоронили замученного добровольца

В Буче 7 марта перезахоронили добровольца Юрия Алексеева на Аллее Героев. Во время оккупации Киевской области россияне взяли мужчину в плен вместе с другими терробороновцами. Его допрашивали, пытали, а затем расстреляли.

Тело погибшего нашли в апреле 2022 года после деоккупации региона и похоронили на городском кладбище, рассказали в Бучанском городском совете.

Юрий был офицером отряда спецназначения на пенсии. С началом полномасштабного вторжения России он хотел вступить в Вооруженные силы Украины, однако его не взяли по состоянию здоровья. Тогда мужчина пошел добровольцем в территориальную оборону Бучанской громады.

Юрий Алексеев/Фото: Бучанский городской совет

Защитник дежурил на блок-посту возле Стоянки. В это время его жена-медик круглосуточно спасала раненых в больнице в Буче. Юрий сообщал о передвижении российских войск и помогал с эвакуацией мирного населения. Вечером 5 марта он пошел помогать раненым и пропал. Полтора месяца родные ничего не знали о судьбе мужчины.

Посмертно Юрия Алексеева наградили отличием "Орден добровольца". У мужчины остались жена и несовершеннолетняя дочь.

Напомним, в Буче в Киевской области произошел очередной скандал с мобилизацией. Военнослужащие вошли в кафе в центре города и потребовали у мужчин показать документы. Адвокат объяснил, законны ли действия военных и что делать военнообязанным в таких случаях.

Погибшего добровольца перезахоронили на Аллее Героев/Скриншот с видео Бучанского городского совета

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