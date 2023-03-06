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В Киеве за 230 млн грн продают 5-комнатную квартиру с лифтом внутри: появились фото

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В Киеве за 230 млн грн продают 5-комнатную квартиру с лифтом внутри: появились фото

В объявлении о продаже отмечается, что уникальность квартиры – это обзор на 280 градусов, благодаря широким панорамным окнам и нескольким террасам.

В Дарницком районе Киева продается 5-комнатная квартира с лифтом внутри.

Пенхаус, за который просят 230 млн грн ($6,15 млн), расположен на Днепровской Набережной, и занимает два последних этажа (26-й и 27-й) ЖК "Статус Град".

Объявление о продаже размещено на ресурсе DOM.RIA.

Общая площадь жилья – 416 квадратных метров, жилая площадь – 350 квадратных метров, а площадь кухни – 30 квадратных метров.

В объявлении о продаже отмечается, что уникальность квартиры — это обзор на 280 градусов, в частности на Днепр, благодаря широким панорамным окнам и нескольким террасам.

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"Жилье выполнено по авторскому дизайн-проекту с использованием самых качественных и дорогих материалов, специально отобранных, заказанных и привезенных из разных уголков планеты", — говорится в объявлении.

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Отмечается, что к пентхаусу ведет "свой личный отдельный лифт".

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Кроме того, в квартире есть:

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  • две гостиные;
  • несколько спален;
  • две отдельные детские комнаты;
  • спортзал;
  • кухня-студия;
  • уборная;
  • несколько санузлов.
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В объявлении отмечается также, что "в квартире есть все,для комфортного проживания, при необходимости можно даже перенести рабочие встречи в свой кабинет, который расположен у вас дома".

© dom.ria.com
Фото: dom.ria.com

Напомним, в социальных сетях обсуждают необычную квартиру, которую продают на столичном Печерске. Отмечается, что за 4-комнатный дом просят $1,3 млн (почти 50 миллионов гривен).

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Дата публикации
Просмотры
1308
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