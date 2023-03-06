В Киеве за 230 млн грн продают 5-комнатную квартиру с лифтом внутри: появились фото

В объявлении о продаже отмечается, что уникальность квартиры – это обзор на 280 градусов, благодаря широким панорамным окнам и нескольким террасам.

В Дарницком районе Киева продается 5-комнатная квартира с лифтом внутри.

Пенхаус, за который просят 230 млн грн ($6,15 млн), расположен на Днепровской Набережной, и занимает два последних этажа (26-й и 27-й) ЖК "Статус Град".

Объявление о продаже размещено на ресурсе DOM.RIA.

Общая площадь жилья – 416 квадратных метров, жилая площадь – 350 квадратных метров, а площадь кухни – 30 квадратных метров.

В объявлении о продаже отмечается, что уникальность квартиры — это обзор на 280 градусов, в частности на Днепр, благодаря широким панорамным окнам и нескольким террасам.

"Жилье выполнено по авторскому дизайн-проекту с использованием самых качественных и дорогих материалов, специально отобранных, заказанных и привезенных из разных уголков планеты", — говорится в объявлении.

Отмечается, что к пентхаусу ведет "свой личный отдельный лифт".

Кроме того, в квартире есть:

две гостиные;

несколько спален;

две отдельные детские комнаты;

спортзал;

кухня-студия;

уборная;

несколько санузлов.

В объявлении отмечается также, что "в квартире есть все,для комфортного проживания, при необходимости можно даже перенести рабочие встречи в свой кабинет, который расположен у вас дома".

Фото: dom.ria.com

Напомним, в социальных сетях обсуждают необычную квартиру, которую продают на столичном Печерске. Отмечается, что за 4-комнатный дом просят $1,3 млн (почти 50 миллионов гривен).

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