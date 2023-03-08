На Киевщине сегодня будут раздаваться громкие взрывы: что случилось

В Киевской области будут работать саперы.

В Киеве и пригороде в среду, 8 марта, будут раздаваться громкие взрывы. В Вышгородском районе будет происходить уничтожение взрывоопасных предметов.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Жителей Киевщины призывают сохранять спокойствие. В случае воздушной тревоги направляйтесь в укрытие.

Напомним, в Киеве 7 марта простились с четырьмя бойцами диверсионно-разведывательной группы из добровольческого батальона "Братство". Они погибли на границе Брянской области России 25 декабря 2022 года. Самому младшему Герою было 19 лет.

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