Животные в приюте Киева нуждаются в еде: куда и что посылать

В приюте кончился корм.
Десятки кошек в киевском приюте Catskyiv нуждаются в пище.
Об этом написала владелица зверинца, которая занимается животными, Ольга Жирихина.
На самом деле все очень-очень плохо. Настолько, что я не могу и не хочу это все писать. Это какой-то ужасный сон, только я не смогу проснуться. Две недели разрываюсь между ветбольницами, не справляюсь, не выдерживаю и не успеваю ничего. Почти все врачи говорят, что самые сложные кошки всегда именно у меня, с которыми ничего не работает, не помогает лечение, невозможно установить диагноз, я даже не заметила, как кончился корм., чтобы заказать, нет времени, чтобы принять доставку, потому что даже два часа подряд не бываю в одном месте", — написала Ольга Жирихина в фейсбуке.
Она добавила: "Если можете отправить Новой почтой (Киев, 39 отделение, Жирихина Ольга, 0994443535), буду очень благодарна.
Какой корм нужен:
- сухой хилс и/d
- паштеты гурме
- консервы cat chef (коты от него сходят с ума)
- консервы баскервиль, нуэво, томи и др.
- сухой роял ренал (влажный пока есть)
- консервы роял рекавери и ликвид
- паучи роял sensory и др.
- паучи проплан delicate и др.
- паучи оптимил
- консервы vibrisse, шезир
- сухой роял гастроинтестинал
- также можно любой хороший сухой корм и консервы.
"И очень нужные средства от паразитов — селафорт, милпразон, каниквантель, стронгхолд плюс", — перечислила владелица приюта.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве более 80 кошек из убежища могут оказаться без крова.