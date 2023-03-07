Животные в приюте Киева нуждаются в еде: куда и что посылать

Десятки кошек в киевском приюте Catskyiv нуждаются в пище.

Об этом написала владелица зверинца, которая занимается животными, Ольга Жирихина.

На самом деле все очень-очень плохо. Настолько, что я не могу и не хочу это все писать. Это какой-то ужасный сон, только я не смогу проснуться. Две недели разрываюсь между ветбольницами, не справляюсь, не выдерживаю и не успеваю ничего. Почти все врачи говорят, что самые сложные кошки всегда именно у меня, с которыми ничего не работает, не помогает лечение, невозможно установить диагноз, я даже не заметила, как кончился корм., чтобы заказать, нет времени, чтобы принять доставку, потому что даже два часа подряд не бываю в одном месте", — написала Ольга Жирихина в фейсбуке.

Она добавила: "Если можете отправить Новой почтой (Киев, 39 отделение, Жирихина Ольга, 0994443535), буду очень благодарна.

Какой корм нужен:

сухой хилс и/d

паштеты гурме

консервы cat chef (коты от него сходят с ума)

консервы баскервиль, нуэво, томи и др.

сухой роял ренал (влажный пока есть)

консервы роял рекавери и ликвид

паучи роял sensory и др.

паучи проплан delicate и др.

паучи оптимил

консервы vibrisse, шезир

сухой роял гастроинтестинал

также можно любой хороший сухой корм и консервы.

"И очень нужные средства от паразитов — селафорт, милпразон, каниквантель, стронгхолд плюс", — перечислила владелица приюта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве более 80 кошек из убежища могут оказаться без крова.