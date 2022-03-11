Кличко показал работу гуманитарного штаба столицы

Работа гуманитарного штаба столицы налажена, она обеспечена всем необходимым для помощи людям.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Сегодня проверил работу Гуманитарного штаба, созданного столицей. Уже организована и работает вся логистика по получению помощи, оказанию ее наиболее уязвимым категориям киевлян и созданию стратегического резерва города по товарам и средствам первой необходимости», - рассказал Кличко.

Он выложил видео, на котором подробно можно узнать об особенностях работы штаба, куда обращаться, чтобы помочь или получить помощь.

«Можем четко говорить, чтобы люди не волновались, запас еды у нас есть. Хочу также поблагодарить всех, кто помогает в этих условиях – всех волонтеров», - сказал Кличко во время посещения центра.